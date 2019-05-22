Sayısal Loto 22.05.2019 sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605'er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88'er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 513 bin 97 lira ikramiye dağıtıldı.

DEVRETTİ

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti

Hasılattan KDV olarak 835 bin 42 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 467 bin 5 lira kamuya aktarılacak.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 18, 19, 20, 21 ve 26 olarak belirlendi.







