Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları (22 Ocak Sayısal Loto)
Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 20, 22, 24, 44 ve 46 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 22 Ocak 2020 tarihli 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373’er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96’şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira 55’er kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)