Sayısal Loto çekildi (10 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto oyununun 1243’üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 746 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 7 bin 196 kişi 98 lira 30’ar kuruş ve 3 bilen 144 bin 365 kişi ise 12 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.