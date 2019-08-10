Sayısal Loto çekildi (10 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları)
Sayısal Loto oyununun 1243’üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 11, 12, 41, 45 ve 49 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1243’üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 746 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 7 bin 196 kişi 98 lira 30’ar kuruş ve 3 bilen 144 bin 365 kişi ise 12 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.