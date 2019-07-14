Sayısal Loto çekildi ( 13 Temmuz 2019 Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 10, 12, 21, 26 ve 27 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75’er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40’ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.
AA