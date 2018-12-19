Sayısal Loto 19 Aralık 2018 sonuçlar (Sayısal Loto çekildi)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1176'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

2 MİLYON İKRAMİYE DAĞITILDI

Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi.



