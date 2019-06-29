Sayısal Loto çekildi (29 Haziran Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1231. çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 14, 24, 26 ve 40 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25’er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 767 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 854 bin 866 lira 44 kuruş kamuya aktarılacak.
AA