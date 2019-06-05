Sayısal Loto çekildi ( 5 Haziran 2019 Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto oyununun 1224’üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75’er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 242 bin 539 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 686 bin 445 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 383 bin 501 lira 1 kuruş aktarılacak.

AA