Sayısal Loto çekildi ( 5 Haziran 2019 Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1224. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 9, 14, 18, 22 ve 23 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1224’üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75’er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 242 bin 539 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 686 bin 445 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 383 bin 501 lira 1 kuruş aktarılacak.
AA