Sayısal Loto çekildi! İşte 25 Mayıs Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto oyununun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti. İşte 25 Mayıs Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 16, 21, 38 ve 39 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 939’ar lira, 4 bilen 7 bin 9 kişi 77 lira 95’er kuruş ve 3 bilen 122 bin 968 kişi 11 lira 75’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 715 bin 783 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 500 bin 982 lira 40 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 838 bin 205 lira 26 kuruş kamuya aktarılacak.