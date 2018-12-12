Sayısal Loto çekildi (Sayısal Loto 12 Aralık 2018 sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1174. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 25, 33, 36, 45, 47 ve 48 olarak belirlendi.
Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35’er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.