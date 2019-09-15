Sayısal Loto çekildi (Sayısal Loto 14.09.2019 sonuçları)

Sayısal Loto oyununun 1253'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekilişte toplam, 6 milyon 49 bin 580 lira ikramiye dağıtıldı.

KİM NE KADAR KAZANDI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Bakırköy ve Beşiktaş ile İzmir'in Konak ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 12, 15, 19 ve 26 olarak belirlendi.



