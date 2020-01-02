Sayısal Loto çekiliş sonuçları (1 Ocak 2020 Sayısal Loto)

Sayısal Loto oyununun 1 Ocak 2020 tarihli 1284’üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin 811,92 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 7 bin 127 lira 5’er kuruş, 4 bilen 5 bin 49 kişi 81 lira 25’er kuruş ve 3 bilen 93 bin 817 kişi de 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA (AA)