Sayısal Loto çekiliş sonuçları (1 Ocak 2020 Sayısal Loto)
Sayısal Loto oyununun 1284’üncü çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 25, 32, 33, 34 ve 49 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1 Ocak 2020 tarihli 1284’üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin 811,92 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 7 bin 127 lira 5’er kuruş, 4 bilen 5 bin 49 kişi 81 lira 25’er kuruş ve 3 bilen 93 bin 817 kişi de 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)