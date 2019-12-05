Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 4 Aralık Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 5, 9, 19, 32 ve 39 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 6 bin 296’şar lira, 4 bilen 4 bin 286 kişi 83 lira 40’ar kuruş ve 3 bilen 78 bin 99 kişi ise 12 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)