Sayısal Loto devretti! ( 5 Aralık 2018 Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 700 bin 439 lira 70 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 69 kişi, 6 bin 584 lira 60’ar kuruş; 4 bilen 3 bin 990 kişi, 85 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 80 bin 611 kişi 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.