Sayısal Loto devretti! ( 5 Aralık 2018 Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 172’nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 18, 23, 24, 37 ve 47 olarak belirlendi
Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 700 bin 439 lira 70 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 69 kişi, 6 bin 584 lira 60’ar kuruş; 4 bilen 3 bin 990 kişi, 85 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 80 bin 611 kişi 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.