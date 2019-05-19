Sayısal Loto sonuçları... 1 kişi bildi

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'nun 1219. çekilişi dün gerçekleşti. Sayısal Loto'nun sonuçlarına göre bu hafta 4 milyon 654 bin 360 lira Malatya Doğanşehir'e gitti.

18 Mayıs 2019 çekilişinde Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 16-21-26-42-45-48

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 169 kişi 3 bin 822 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 6 bin 518 kişi 74 lira 35"er kuruş ve 3 bilen 120 bin 945 kişi 11 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 7 milyon 157 bin 769 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



