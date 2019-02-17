Sayısal Loto sonuçları (16 Şubat) 3. devir!
Sayısal Loto sonuçlarının 1193. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da bu hafta yine 6 bilen çıkmadı. 3. devirin yaşandığı 16 Şubat çekilişinde 3.837.551,53 TL gelecek haftaya devretti.
Sayısal Loto'nun dün akşamki çeklişi tamamlandı. 1193. hafta çekilişinde 07, 11, 22, 30, 37 ve 44 numaraları geldi fakat 6 şanslı numarayı kimse belemedi. Böylelikle 3. devir yaşanırken 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş çarşamba günkü çekilişe devretti. Büyük ikramiyenin 5 milyon lirayı bulması bekleniyor.
Sayısal Loto'da diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 185 kişi 3 bin 598 lira 55 kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25 kuruş, 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65 kuruş kazandı.