Sayısal Loto sonuçları (16 Şubat) 3. devir!

Sayısal Loto'nun dün akşamki çeklişi tamamlandı. 1193. hafta çekilişinde 07, 11, 22, 30, 37 ve 44 numaraları geldi fakat 6 şanslı numarayı kimse belemedi. Böylelikle 3. devir yaşanırken 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş çarşamba günkü çekilişe devretti. Büyük ikramiyenin 5 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Sayısal Loto'da diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 185 kişi 3 bin 598 lira 55 kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25 kuruş, 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65 kuruş kazandı.



