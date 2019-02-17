Sayısal Loto sonuçları (16 Şubat) 3. devir!

Sayısal Loto sonuçlarının 1193. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da bu hafta yine 6 bilen çıkmadı. 3. devirin yaşandığı 16 Şubat çekilişinde 3.837.551,53 TL gelecek haftaya devretti.

17 Şubat 2019, Pazar 12:28
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Sayısal Loto sonuçları (16 Şubat) 3. devir!

Sayısal Loto'nun dün akşamki çeklişi tamamlandı. 1193. hafta çekilişinde 07, 11, 22, 30, 37 ve 44 numaraları geldi fakat 6 şanslı numarayı kimse belemedi. Böylelikle 3. devir yaşanırken 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş çarşamba günkü çekilişe devretti. Büyük ikramiyenin 5 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Sayısal Loto'da diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 185 kişi 3 bin 598 lira 55 kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25 kuruş, 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65 kuruş kazandı.


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