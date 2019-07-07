Sayısal Loto sonuçları... 3 çekiliş sonra sonuç yüz güldürdü

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun dün 1233'üncüsü gerçekleşti. 3 kez üst üste devreden Sayısal Loto'da dün Gaziantep İslahiye ve İzmir Buca'dan iki kişi 6 şanslı numarayı bilince 3 milyon 121 bin 408 lira kazandı.

İşte 6 Temmuz 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 04-07-14-23-27-42

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 200 kişi, 4 bin 152 lira 45’er kuruş, 4 bilen 8 bin 982 kişi, 69 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 149 bin 879 kişi, 11 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı.