Sayısal Loto sonuçları: 3 çekiliştir 6 bilen yok

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'nun 1232. çekilişi dün gerçekleşti. Büyük ikramiyeyi 1 haftadır kimse bilemedi. 3. devrin yaşandığı Sayısal Loto'da 4.167.080,66 TL cumartesi günü sahibini arayacak. Bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 5 milyonu geçmesi bekleniyor.

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 13-15-17-29-38-39

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70’er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65’er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85’er kuruş ikramiye kazandı.