Sayısal Loto sonuçları... 3 çekiliştir kazandırıyordu, dün devretti

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün gerçekleşen çekilişin ardından 6 şanslı numarayı kimse bilemedi. Böylelikle 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş çarşamba gününe devretmiş oldu. Büyük ikramiyenin bir sonraki çekilişte 3 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

1239. haftada Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 05-18-19-20-29-46

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 350 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 110 bin 381 kişi 13 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.