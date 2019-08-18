Sayısal Loto sonuçları... 6 Çekiliş sonra gelen mutluluk
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 6 çekiliştir devreden büyük ikramiye 7. haftada sahibini buldu. Şanslı bir kişi 12 milyon 815 bin 149 lira 20 kuruş kazandı. İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
1245. Sayısal Loto çekiliş 17 Ağustos 2019'da gerçekleşti. Çekilişe göre büyük ikramiye Afyonkarahisar Dazkırı'ya gitti. 6 çekiliş sonrası kazanılan ikramiye ise 12 milyon 815 bin 149 lira 20 kuruş oldu. İşte Sayısal Loto'da dün düşen sihirli numaralar...
17 Ağustos Sayısal Loto'da düşen numaralar: 04-06-17-39-41-42
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 154 kişi 6 bin 633 lira 45’er kuruş, 4 bilen 7 bin 969 kişi 96 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 158 bin 671 kişi 12 lira 85’er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 16 milyon 645 bin 428 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 115 bin 895 lira 4 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 182 bin 185 lira kamuya aktarılacak.