Sayısal Loto sonuçları... 6 Çekiliş sonra gelen mutluluk

1245. Sayısal Loto çekiliş 17 Ağustos 2019'da gerçekleşti. Çekilişe göre büyük ikramiye Afyonkarahisar Dazkırı'ya gitti. 6 çekiliş sonrası kazanılan ikramiye ise 12 milyon 815 bin 149 lira 20 kuruş oldu. İşte Sayısal Loto'da dün düşen sihirli numaralar...

17 Ağustos Sayısal Loto'da düşen numaralar: 04-06-17-39-41-42

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 154 kişi 6 bin 633 lira 45’er kuruş, 4 bilen 7 bin 969 kişi 96 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 158 bin 671 kişi 12 lira 85’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 16 milyon 645 bin 428 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 115 bin 895 lira 4 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 182 bin 185 lira kamuya aktarılacak.