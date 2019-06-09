Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2. devir

Çarşembe ve Cumartesi günleri binlerce lira dağıtan Sayısal Loto'nun 1225. çekilişi dün gerçekleşti. 8 Haziran tarihli çekilişte 6 bilen çıkmadı. 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş ise gelecek haftaya devretti. Çarşamba günü Syaısal Loto'nun 4 milyona ulaşması bekleniyor.

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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189’ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55’er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.



