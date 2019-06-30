Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Yine devir

Haftada iki kez çekilen Sayısal Loto'nun 30 Haziran tarihli çekiliş gerçekleşti. 6 şanslı numarayı kimse bilemedi ve 2. devir yaşandı. Haftaya Sayısal Loto'nun 4 milyonu geçmesi bekleniyor.

30 Haziran tarihli 1231. Sayısal Loto çekilişinde 01-06-14-24-26-40 numaraları geldi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25’er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.