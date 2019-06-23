Sayısal Loto sonuçları... Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Milli Pİyango İdaresi'nin 5 farklı kazanç sisteminden biri olan Sayısal Loto'nun 22 Haziran çekilişi gerçekleşti. 1229. çekilişte 6 bilen kişi sayısı 2'ydi. Talihlilerden biri İstanbul Küçükçekmece diğeri ise Muğla Bodrum'dandı. Şanslı kişiler 896 bin 236 lira 85 kuruşun sahibi oldular.

1229. çekilişte kazandıran numaralar: 11-14-17-27-38-41

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70’er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.