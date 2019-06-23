Sayısal Loto sonuçları... Büyük ikramiye ikiye bölündü!
Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Sayısal Loto dün akşam çekildi. 1229. çekilişte büyük ikramiye ikiye bölündü. Talihliler 896 bin 236 lira 85 kuruş kazandı. İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Milli Pİyango İdaresi'nin 5 farklı kazanç sisteminden biri olan Sayısal Loto'nun 22 Haziran çekilişi gerçekleşti. 1229. çekilişte 6 bilen kişi sayısı 2'ydi. Talihlilerden biri İstanbul Küçükçekmece diğeri ise Muğla Bodrum'dandı. Şanslı kişiler 896 bin 236 lira 85 kuruşun sahibi oldular.
1229. çekilişte kazandıran numaralar: 11-14-17-27-38-41
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70’er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.