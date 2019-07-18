17 Temmuz tarihli Sayısal Loto sonuçlaır belli oldu. 49 numaradan 6 bilen kişi sayısı sadece 1'di. İki çekiliş sonra büyük ikramiye Kırşehir Çiçekdağı'na giderken talihli 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş kazandı.

1236. çekilişte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 06-15-25-27-36-44

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 4 bin 961 lira 55’er kuruş, 4 bilen 4 bin 862 kişi 83 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 85 bin 74 kişi 12 lira 55’er kuruş ikramiye kazandı.