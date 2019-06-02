Dün haziran ayının ilk sayısal loto çekiliş gerçekleşti. 1223. çekilişte 6 bilen kişi sayısı 1'di... Talihli Şanlıurfa Haliliye'dendi ve 6 milyon 68 bin 37 lira 55 kuruş kazandı. İşte 1 Haziran tarihli Sayısak Loto'da kazandıran numaralar...

1223. çekilişe göre Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 01-09-22-27-39-40

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 6 bin 57 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 7 bin 690 kişi 80 lira 25’er kuruş ve 3 bilen 136 bin 432 kişi 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.















