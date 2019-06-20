Cumartesi günü 3 kişinin yüzünü güldüren Sayısal Loto dün tek kişiye çıktı. Sayısal Loto'nun 19 Haziran Çekilişinde büyük ikramiye Gaziantep Şahinbey'den bir kişiye çıktı. Şanslı kişi 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruşun sahibi oldu.

1228. çekilişte kazandıran numaralar: 07-34-36-38-42-48

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65’er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35’er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.

Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.