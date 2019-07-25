Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto 3 çekiliştir boş geçmiyor

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez şans oyunu haline gelen Sayısal Loto'nun 1238. çekiliş dün gerçekleşti. 49 numaradan 6 bilen kili sayısı 1 olurken talihli Bursa Mustafakemalpaşa'dandı. Şanslı kişinin kazandığı ikramiye tutarı ise 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş.

İşte 24 Temmuz Sayısal Loto sonuçlarına göre düşen numaralar: 08-12-20-21-37-46

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75’er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10’ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.