Sayısal Loto sonuçları... Sayısal Loto devretti

Dün Şans Topu ile birlikte Sayısal Loto da çekildi. Çekilişin ardından sonuçlara göre 6 bilen olmadı. 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş ise cumartesi günü sahibini arayacak. Cumartesi günü büyük ikramiyenin 2 milyon lirayı geçmesi bekleniyor.

Sayısal Loto'da düşen numaralar: 05-14-24-37-44-49

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi, 6 bin 160 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 3 bin 740 kişi, 87 lira 5’er kuruş ve 3 bilen 66 bin 660 kişi, 12 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.