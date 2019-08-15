Sayısal Loto sonuçlarında inanılmaz numaralar... 6. devir yaşandı

Çarşamba ve cumartesi günü çekilen Sayısal Loto'nun dünkü çekilişi gerçekleşti. 1244'üncü çekilişte düşen numaralar ise hayretlere düşürdü. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmazken 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş gelecek çekilişe devretti.

14 Ağustos Sayısal Loto'da düşen numaralar: 01-34-35-36-37-38

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 159 kişi 3 bin 514 lira 95’er kuruş, 4 bilen 4 bin 59 kişi 103 lira 85’er kuruş ve 3 bilen 77 bin 408 kişi 14 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.