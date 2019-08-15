Sayısal Loto sonuçlarında inanılmaz numaralar... 6. devir yaşandı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dünkü çekilişte düşen numaralar ise şaşkınlık yarattı. Ardışık numaralar sonrası 6. devir yaşanırken 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş cumartesi gününe devretti.
Çarşamba ve cumartesi günü çekilen Sayısal Loto'nun dünkü çekilişi gerçekleşti. 1244'üncü çekilişte düşen numaralar ise hayretlere düşürdü. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmazken 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş gelecek çekilişe devretti.
14 Ağustos Sayısal Loto'da düşen numaralar: 01-34-35-36-37-38
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 159 kişi 3 bin 514 lira 95’er kuruş, 4 bilen 4 bin 59 kişi 103 lira 85’er kuruş ve 3 bilen 77 bin 408 kişi 14 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.