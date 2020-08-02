Sisal Şans, Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak yeni heyecanlar yaşatacak. Yeni dönemde Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı oyunlarla geldi. Sisal Şans, ilk çekilişini büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile bu akşam gerçekleştirecek. Yarın ise Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.

"Herkesin şansı"

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans, “Herkesin Şansı” sloganıyla, ilk çekilişini bu akşam gerçekleştirecek.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.

WLA standartlarında yenilenen çekiliş makinaları

Yeni dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) sertifikalı yeni çekiliş makineleri, tüm çekiliş sürecini otomatik olarak yapmaktadır. Çekilişlerde en büyük öncelik her zaman şeffaflığa verilmektedir

İkramiye dağıtım oranı yüzde 47.5’den 59’a çıktı

Milli Piyango çatısı altındaki tüm oyunlarda, yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango’nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yepyeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak.

Bir bakışta tüm değişiklikler