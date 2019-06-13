Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu 4 hafta sonra devretti
Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi dün gerçekleşti. Son çekilişte her iki şans oyununda da büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı. İşte Sayısal loto ve Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Çarşamba günleri hem Sayısal Loto hem de Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor. Dün Sayısal Loto'nun 1226'ncı, Şans Topu'nun ise 934. çekilişi gerçekleşti. Şans Topu 4 haftanın ardından ilk kez devrederken Sayısal Loto'da 3. devir gerçekleşti.
Sayısal Loto'da 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş, Şans Topu'nda ise 614 bin 91 lira 86 kuruş bir sonraki çekilişe kaldı.
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 03-12-18-31-33-43
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.
Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 10-16-24-25-33+03
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 522 lira 70’er kuruş, 4 artı 1 bilen 236 kişi 433 lira 55’er kuruş, 4 bilen 2 bin 873 kişi 44 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 79 kişi 25 lira 65’er kuruş, 3 bilen 80 bin 729 kişi 4 lira 10’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 446 kişi 6 lira 10’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 934 kişi 3 lira 80’er kuruş ikramiye alacak.