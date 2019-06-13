Çarşamba günleri hem Sayısal Loto hem de Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor. Dün Sayısal Loto'nun 1226'ncı, Şans Topu'nun ise 934. çekilişi gerçekleşti. Şans Topu 4 haftanın ardından ilk kez devrederken Sayısal Loto'da 3. devir gerçekleşti.

Sayısal Loto'da 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş, Şans Topu'nda ise 614 bin 91 lira 86 kuruş bir sonraki çekilişe kaldı.

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 03-12-18-31-33-43

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.

Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 10-16-24-25-33+03

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 522 lira 70’er kuruş, 4 artı 1 bilen 236 kişi 433 lira 55’er kuruş, 4 bilen 2 bin 873 kişi 44 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 79 kişi 25 lira 65’er kuruş, 3 bilen 80 bin 729 kişi 4 lira 10’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 446 kişi 6 lira 10’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 934 kişi 3 lira 80’er kuruş ikramiye alacak.



