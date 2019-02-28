Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı! Yine devrettiler
Sayısal Loto ve Şans Topu'nun çekilişi dün akşam gerçekleşti. Sonuçlara göre Sayısal Loto'da 6. devir Şans Topu'nda ise 3. devir yaşandı. İşte 27 Şubat Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları...
Çarşamba günlerinin vezgeçilemz iki şans oyunu olan Sayısal Loto ve Şans Topu'nun dün akşamki çekilişi gerçekleşti. Şans Topu'nda 5+1'i bilen çıkmadı ve 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş gelecek çarşamba gününe kaldı. Sayısal Loto'da da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 725 bin 687 lira 37 kuruş cumartesi günü sahibini arayacak.
1196. hafta Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 03-05-09-10-14-23
Sayısal Loto'nun 27 Şubat tarihli çekilişinde 5 bilen 132 kişi 3 bin 773 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 6 bin 749 kişi 55 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 111 bin 41 kişi 9 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 1 milyon 929 bin 532 lira 90 kuruş ikramiye dağıtılan çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 234 bin 689 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 691 bin 591 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.
ŞANS TOPU'NDA 3. DEVİR
924. hafta Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 11-12-23-26-27+13
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15’er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35’er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80’er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.