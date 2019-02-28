Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı! Yine devrettiler

Çarşamba günlerinin vezgeçilemz iki şans oyunu olan Sayısal Loto ve Şans Topu'nun dün akşamki çekilişi gerçekleşti. Şans Topu'nda 5+1'i bilen çıkmadı ve 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş gelecek çarşamba gününe kaldı. Sayısal Loto'da da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 725 bin 687 lira 37 kuruş cumartesi günü sahibini arayacak.

1196. hafta Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 03-05-09-10-14-23

Sayısal Loto'nun 27 Şubat tarihli çekilişinde 5 bilen 132 kişi 3 bin 773 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 6 bin 749 kişi 55 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 111 bin 41 kişi 9 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 929 bin 532 lira 90 kuruş ikramiye dağıtılan çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 234 bin 689 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 691 bin 591 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

ŞANS TOPU'NDA 3. DEVİR

924. hafta Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 11-12-23-26-27+13

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15’er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35’er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80’er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.