Çarşamba günleri Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş günleri... Dün Sayısal Loto'da 1216'ncı, Şans Topu'nda ise 934. hafta çelişi vardı. Her hafta yüz binlerce lira dağıtan iki oyunda oynayanlarının yüzünü güldüremedi. Bu çekilişte büyük ikramiyeyi kimse bilemezken Sayısal Loto'da 772.899,89 TL, Şans Topu'nda ise 614.091,86 TL gelecek haftaya devretti.

8 Mayıs Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 08-13-15-31-32-37

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 5 bin 811 lira 35 kuruş, 4 bilen 3 bin 477 kişi 70 lira 55 kuruş, 3 bilen 65 bin 123 kişi 10 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.

934. haftada Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 07-10-20-29-31+14

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 4 bin 724 lira 35’er kuruş, 4 artı 1 bilen 162 kişi 379 lira 55 kuruş, 4 bilen 2 bin 503 kişi 32 lira 70 kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 700 kişi 22 lira 35 kuruş, 3 bilen 70 bin 145 kişi 4 lira 5 kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 507 kişi 6 lira 65 kuruş, 1 artı 1 bilen 144 bin 651 kişi 3 lira 80 kuruş ikramiye alacak.