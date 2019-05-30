Dün Sayısal Loto'nun 1222'nci, Şans Topu'nun ise 937. çekilişi gerçekleşti. 29 Mayıs tarihli çekilişlerde Sayısal Loto 3. kez devrederken Şans Topu ise 3 talihliye çıktı. Şans Topu'nda 5+1 bilenler 252 bin 322 lira 90 kuruş kazandı.

1222. çekilişte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 04-08-13-19-27-41

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396’şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76’şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85’er kuruş ikramiye kazandı.

937. hafta Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 01-09-27-31-32+09

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 139’ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508’er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58’er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25’er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95’er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45’er kuruş ikramiye alacak.