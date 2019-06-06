Her çarşamba olduğu gibi Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi gerçekleşti. 1224. çekilişte Sayısal Loto'da devir yaşanırken 5 Haziran tarihli Şans Topu'nda Aydın Didim'den bir kişi 615 bin 137 liranın sahibi oldu. Böylelikle Şans Topu 4 haftadır büyük ikramiye dağıttı.

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 01-09-14-18-22-23

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75’er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 01-03-12-13-33+12

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 5 bin 412 lira 45’er kuruş, 4 artı 1 bilen 165 kişi 481 lira 25’er kuruş, 4 bilen 2 bin 58 kişi 48 lira 30’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 559 kişi 26 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 57 bin 215 kişi 4 lira 50’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 904 kişi 6 lira 20’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 141 bin 175 kişi 3 lira 50’şer kuruş ikramiye alacak.