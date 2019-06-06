Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları... Şans Topu'nda 4 haftadır boş yok
Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı. Dün iki çekiliş birden yapılırken Sayısal Loto devretti, Şans Topu'nda ise bir kişi 615 bin 137 lira ikramiye kazandı. İşte kazandıran numaralar...
Her çarşamba olduğu gibi Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi gerçekleşti. 1224. çekilişte Sayısal Loto'da devir yaşanırken 5 Haziran tarihli Şans Topu'nda Aydın Didim'den bir kişi 615 bin 137 liranın sahibi oldu. Böylelikle Şans Topu 4 haftadır büyük ikramiye dağıttı.
Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 01-09-14-18-22-23
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75’er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 01-03-12-13-33+12
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 5 bin 412 lira 45’er kuruş, 4 artı 1 bilen 165 kişi 481 lira 25’er kuruş, 4 bilen 2 bin 58 kişi 48 lira 30’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 559 kişi 26 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 57 bin 215 kişi 4 lira 50’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 904 kişi 6 lira 20’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 141 bin 175 kişi 3 lira 50’şer kuruş ikramiye alacak.