Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları: Sayısal devretti, Şans Topu 1 kişiye çıktı
Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'yu kimse bilemezken Şans Topu'nu bir kişi bildi ve 780 bin 507 lira 70 kuruş kazandı. İşte 22 Mayıs Sayısal Loto ve Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Dün akşam Sayısal Loto'nun 1220'nci Şans Topu'nun ise 936. hafta çekilişi yapıldı. Geçen cumartesi günü 1 kişinin bildiği Sayısal Loto'yu bu hafta kimse bilemezken Şans Topu'nda bir kişinin yüzü güldü. Talihli kişi 780 bin 507 lira 70 kuruş kazandı.
Sayısal Loto'nun 1220. çekilişinde "12-18-19-20-21-26" numaraları geldi.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605’er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88’er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12’şer lira ikramiye kazandı.
936. Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 02-13-19-23-33+11
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 37 kişi 2 bin 41’er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401’er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39’ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25’er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4’er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6’şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3’er lira ikramiye alacak.