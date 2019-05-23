Dün akşam Sayısal Loto'nun 1220'nci Şans Topu'nun ise 936. hafta çekilişi yapıldı. Geçen cumartesi günü 1 kişinin bildiği Sayısal Loto'yu bu hafta kimse bilemezken Şans Topu'nda bir kişinin yüzü güldü. Talihli kişi 780 bin 507 lira 70 kuruş kazandı.

Sayısal Loto'nun 1220. çekilişinde "12-18-19-20-21-26" numaraları geldi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605’er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88’er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12’şer lira ikramiye kazandı.

936. Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 02-13-19-23-33+11

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 37 kişi 2 bin 41’er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401’er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39’ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25’er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4’er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6’şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3’er lira ikramiye alacak.