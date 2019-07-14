Sayısala Loto sonuçları... 2. devir gerçekleşti

Dün Sayısal Loto'nun 1235. çekilişi gerçekleşti. Çekilişe göre bu hafta 49 numaradan 6 bilen çıkmadı. 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş gelecek çarşambaya devretti. Çarşamba günü ise büyük ikramiyenin 4 milyonu geçmesi bekleniyor.

1235. çekilişte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 06-10-12-21-26-27

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75’er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40’ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.