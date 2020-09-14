Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
Sayıştay Başkanlığı belirlenen nitelikleri taşıyan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alacak. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacak.
14 Eylül 2020, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak. Yapılan açıklamada, "Sayıştay Başkanlığı'nca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 29 Eylül 2020 olarak açıklandı.
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