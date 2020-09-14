Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak. Yapılan açıklamada, "Sayıştay Başkanlığı'nca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 29 Eylül 2020 olarak açıklandı.







