Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde istihdam edilecek ve sözlü sınav ile alınacak toplam 18 personel alacağını duyurdu. Başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak ve 03.02.2021 tarihi mesai bitiminde son bulacak.
19 Ocak 2021, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak. Yapılan açıklamada, "T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen pozisyon unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" denildi.