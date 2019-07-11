Sayıştay Başkanlığı engelli ve eski hükümlü işçi alıyor!
Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere engelli ve eski hükümlü işçi alınacak. Başvurular yarın sona eriyor. İşte Sayıştay başvuru şartlarının detayları…
Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerine 12 engelli ve eski hükümlü işçi alıyor. Peki, Sayıştay Başkanlığı’na nasıl başvuru yapılır? İşte ilanın detayları…
Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla engelli ve eski hükümlü 12 işçi alımı yapacak.