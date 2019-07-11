Sayıştay Başkanlığı engelli ve eski hükümlü işçi alıyor!

Sayıştay Başkanlığı engelli ve eski hükümlü işçi alıyor! Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere engelli ve eski hükümlü işçi alınacak. Başvurular yarın sona eriyor. İşte Sayıştay başvuru şartlarının detayları…