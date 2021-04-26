Türkiye Sayıştay sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alacak

Sayıştay sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alacak

Türkiye

Sayıştay sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alacak

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 20 temizlik görevlisi istihdam edecek.

26 Nisan 2021, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 20 temizlik görevlisi alacak. Yapılan açıklamada, "Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır" denildi.

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