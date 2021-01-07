Türkiye Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi, koyunlar otlamaya başladı

Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi, koyunlar otlamaya başladı

Türkiye

Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi, koyunlar otlamaya başladı

İstanbul'da barajlardaki su seviyesinin azalması ile daha önce sular altında kalan kalıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinin kritik bir hale geldiği Sazlıdere Barajı'nda koyunlar otlamaya başladı.

07 Ocak 2021, Perşembe 12:22 Son Güncelleme:
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İstanbul'da son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı yaşanırken, barajlarda suların çekilmesiyle birlikte kuraklık gözle görülür hale geldi. En düşük baraj doluluk oranına sahip Sazlıdere Barajı'nda baraj sularının çekilmesiyle birlikte geride kurumuş ağaç gövdeleri, balçık haline gelen toprak ve eski bir köprü kalıntısı ortaya çıktı. Öte yandan çevrede yaşayan köylüler, bataklık haline gelen baraj havzasında hayvanların otlatılırken çamura battıklarını ve traktörle kurtarıldıklarını söylediler. Sazlıbosna köyünde çobanlık yapan Selahattin Karademir, "Hayvanlar otlarken balçık çamura batıyorlar. Traktörle çekerek kurtarıyorlar hayvanları. Buralarda önlem falan yok gördüğünüz gibi. Vatandaşlar barajı 'tarla' diye sürdüler, sular çok fazla çekildi. Son 3 yılda böyle oldu ama en çok bu sene susuz kaldı" dedi.

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Sazlıbosna köyünde yaşayan vatandaşlardan Nuri Aygün de "Su yok her yer balçık. Çobanlar genelde biliyor balçık olduğunu daha çok insanlar batıyor. Dışarıdan gelenler arabalarıyla giriyorlar. İtfaiye geliyor kurtarıyor, biz traktörle çekiyoruz" dedi.

DHA


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