Scarlett Johansson ikinci bebeğini kucağına aldı!

Geçtiğimiz yıl komedyen Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson, ikinci kez anne oldu. 2014-2017 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac'ten Rose Dorothy adında bir çocuğu daha bulunan Johansson, yeniden annelik heyecanı yaşadı.

Jost, mutlu haberi önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki komedyen paylaşımında, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu" dedi.

BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI

Ayrıca bebeklerinin ismini de açıklamayı ihmal etmeyen Colin Jost, "Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Jost, daha sonra sözlerine; "Mahremiyetimize saygı rica ediyoruz. Tüm soruşturmalar için lütfen halkla ilişkilercimiz Michael Che ile irtibat kurun (Che, Jost’un SNL TV şovundaki komedyen rol arkadaşı)" şeklinde devam etti.

İlgili Haberler Scarlett Johansson: Kendimi yoktan var ettim



