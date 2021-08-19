Magazin Scarlett Johansson ikinci bebeğini kucağına aldı!

Scarlett Johansson ikinci bebeğini kucağına aldı!

Magazin

Scarlett Johansson ikinci bebeğini kucağına aldı!

Hollywood yıldız Scarlett Johansson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi. Müjdeli haberi, Johansson'ın komedyen eşi Colin Jost, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

19 Ağustos 2021, Perşembe 14:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz yıl komedyen Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson, ikinci kez anne oldu. 2014-2017 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac'ten Rose Dorothy adında bir çocuğu daha bulunan Johansson, yeniden annelik heyecanı yaşadı.

Jost, mutlu haberi önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki komedyen paylaşımında, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu" dedi.

BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI 

Ayrıca bebeklerinin ismini de açıklamayı ihmal etmeyen Colin Jost, "Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Jost, daha sonra sözlerine; "Mahremiyetimize saygı rica ediyoruz. Tüm soruşturmalar için lütfen halkla ilişkilercimiz Michael Che ile irtibat kurun (Che, Jost’un SNL TV şovundaki komedyen rol arkadaşı)" şeklinde devam etti.

İlgili Haberler
Scarlett Johansson: Kendimi yoktan var ettim


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Her daim 90'lar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Demet bir harika
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
16 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Mavi Ay size şans getirsin
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Bu kadar olmaz
Suna Akyıldız
Funda Duru
NBA'de 19 yaşında bir yetenek: Alperen Şengün
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İpek Açar suskunluğunu bozdu!