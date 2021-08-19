Scarlett Johansson ikinci bebeğini kucağına aldı!
Hollywood yıldız Scarlett Johansson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi. Müjdeli haberi, Johansson'ın komedyen eşi Colin Jost, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
19 Ağustos 2021, Perşembe 14:29 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl komedyen Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson, ikinci kez anne oldu. 2014-2017 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac'ten Rose Dorothy adında bir çocuğu daha bulunan Johansson, yeniden annelik heyecanı yaşadı.
Jost, mutlu haberi önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki komedyen paylaşımında, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu" dedi.
BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI
Ayrıca bebeklerinin ismini de açıklamayı ihmal etmeyen Colin Jost, "Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Jost, daha sonra sözlerine; "Mahremiyetimize saygı rica ediyoruz. Tüm soruşturmalar için lütfen halkla ilişkilercimiz Michael Che ile irtibat kurun (Che, Jost’un SNL TV şovundaki komedyen rol arkadaşı)" şeklinde devam etti.