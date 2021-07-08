Magazin Scarlett Johansson ikinci kez anne oluyor

Scarlett Johansson ikinci kez anne oluyor

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Scarlett Johansson ikinci kez anne oluyor

2019'da nişanlandığı komedyen Colin Jost ile Ekim 2020'de nikah masasına oturan Scarlett Johansson'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bir çocuk annesi 36 yaşındaki oyuncunun doğumuna çok az bir süre kaldığı öğrenildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 14:42 Son Güncelleme:
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Scarlett Johansson'un bir süredir gözlerden uzak olma sebebi ortaya çıktı. Komedyen Colin Jost ile mutlu bir evlilik sürdüren Hollywood yıldızının ikinci kez anne olacağı belirtildi.

Page Six’in haberine göre; 36 yaşındaki Scarlett Johansson'ın bebek beklediği ve doğumuna çok az bir süre kaldı.

ÜÇ KEZ EVLENDİ

Scarlett Johansson, ilk evliliğini 2008 yılında Ryan Reynolds ile yapmıştı. Ünlü oyuncular, 2011'de yollarını ayırmıştı. 2014'te Romain Dauriac ile nikah masasına oturan ABD'li aktris, 2018'de boşanmıştı. İkilinin, altı yaşında Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor. 2017'de aşk yaşamaya başlayan Colin Jost ile Scarlett Johansson, geçtiğimiz yıl sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.


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