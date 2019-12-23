Galatasaray'dan Stuttgart'a, Stuttgart'tan da Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da yıldız gibi parlıyor.

2000 yılından sonra doğmuş en değerli oyuncular arasında dünyada 8. sırada bulunan Ozan, Schalke formasıyla harika bir ayı geride bıraktı.

Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen ve defanstaki performansı kadar hücumda da etkili olan 19 yaşındaki milli oyuncu, 'Ayın Oyuncusu' seçildi.

Taraftarların her ay oylayarak seçtikleri ayın oyuncusu ödülünün Kasım ayı kazananı olan Ozan, Augsburg ve Fortuna Düsseldorf maçlarında gol atmış; Union Berlin maçında ise asist yapmıştı.





Ozan Kabak'ın hikayesi



