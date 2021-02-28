Futbol Schalke'de tüm planlama çöktü: 3 kişi kovuldu

Schalke'de tüm planlama çöktü: 3 kişi kovuldu

Futbol

Schalke'de tüm planlama çöktü: 3 kişi kovuldu

Almanya'da önemli bir yapılanma sürecine giren Schalke 04, bu sezon tarihinin en kötü performansını gösterdi. 23 maçta 9 puan toplayabilen ve küme düşmeyi neredeyse haftalar önce garantileyen Schalke'de Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.

28 Şubat 2021, Pazar 15:46 Son Güncelleme:
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Alman basını, sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayarak ligden düşme tehlikesi yaşayan Schalke 04 Kulübü'nde, dün deplasmanda VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Christian Gross, Kulüp Menajeri Jochen Schneider ve Takım Menajeri Sascha Riether'in görevine son verildiğini yazdı.

Basında çıkan haberlerde Christian Gross'un Aralık ayının sonunda göreve getirildiği vurgulanırken, Bundesliga'da 23 haftada 9 puan toplayarak son sırada bulunan Schalke 04'ün, kalan 11 haftada ligde kalmayı başarıp başaramayacağının merak konusu olduğu dile getirildi.

Temel ELCİVAN - ALMANYA / DHA

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