06.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Schengen vizesi için yeni karar

Schengen vizesi için yeni karar

Türkiye

Schengen vizesi için yeni karar

Almanya için Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Schengen vizesi almak isteyenlerin beklediği haber geldi. Almanya için Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, corona virüs salgını sonrası resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs'ta başlayan uygulamayla https://schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.

Açıklamada, "Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan iDATA, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor. Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma şansına sahipler" denildi.


İlgili Haberler
Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Alman bakan favorisini yanlış kesti
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akciğerinin yüzde 70'ini virüs kaplayan doktor 1 ayda iyileşti