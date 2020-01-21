'Schumacher şimdi çok farklı'

2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği bir kayak kazasının ardından bitkisel hayata giren Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'ın sağlık durumu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. 7 Dünya şampiyonluğu bulunan Schumacher, talihsiz kazanın ardından bir kez olsun görünmedi. Başarılı İtalyan nörolog Nicola Acciari, Schumacher'ın artık 'çok farklı' biri olduğunu belirterek, Alman pilotun kas ve iskelet sisteminde bozulmalar meydana geldiğini ve organik yapıların deforme olduğunu iddia etti. Acciari, Schumacher'ın 1994 ile 2004 yılları arasındaki 'o adam' olmadığını belirtti.

Hâlâ savaşıyor

Eski menajeri geçtiğimiz yılın son günlerinde Schumacher'ın halen mücadele ettiğini ifade etmiş, "Bu tarz açıklamalarda her zaman dikkatliyimdir. Schumacher'ın mücadelesini İsviçre'deki evinde gördüm. Şimdi emin ellerde ve iyi bakılıyor. Pes etmiyor, savaşını sürdürüyor" demişti.

Ünlü pilot şimdi eşi Corinna ile 20 ve 22 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte İsviçre'de Cenevre Gölü yakınlarındaki bir malikanede yaşıyor. Schumacher 2013 yılında Fransa'da geçirdiği bir kayak kazasında başından yaralanmıştı.6 ay komada kalan Schumacher'in tedavisine daha sonra İsviçre'deki evinde devam edilmişti. Formula 1 efsanesi Schumacher'in tedavi süreci, ailesinin özel hayatı konusundaki hassasiyeti sebebiyle pek bilinmiyor.

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