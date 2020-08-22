Son dönemde kullanımı hızla artan elektrikli ulaşım araçlarına düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirileceğini açıkladı. Bu kapsamda sektör temsilcileriyle toplantılar yapılıyor. Toplantılarda elde edilen veriler ve öneriler, 28 Ağustos’ta Bakan Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı ‘Mikro hareketlilik ortak akıl toplantısı’nda masaya yatırılacak ve yeni düzen belirlenecek.

Yönetmelik çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilecek toplantının, mikro hareketlilik sistemlerine yönelik standartların oluşturulması noktasında temel olacağını söyledi. Ayözen, “Sektör temsilcilerimizin katılımları ile çıkaracağımız raporlamalar, bakanımızla paylaşıldıktan sonra yönetmelik dahiline getirilecek. İlgili bakanlıklarımızla birlikte, bu işin standardını belirlemiş olacağız” dedi.

Hız ve yaş sınırı getirilecek

Sektör temsilcilerinden Martı’nın Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem, yolculukların yüzde 42’sinin bir toplu taşıma durağında başladığı ya da bittiği verisini paylaşarak, sistemin ciddi bir tamamlayıcı ulaşım olduğunu söyledi. ❱Güvenlik istatistiklerinde yaralanma ve ölümlü kaza oranında Avrupa ve Amerika’dan çok daha iyi durumda olunduğunu belirten Öktem, 18 kilometre hız sınırı ve 18 yaş sınırının çok önemli olduğunu vurguladı.