Efsane isimler Michael Jordan ile Scottie Pippen, 8 sezonda 6 şampiyonluk kazanan Chicago Bulls'un hikayesini anlatan 'The Last Dance' belgeselinin başrolleri diyebiliriz.

57 yaşındaki Michael Jordan belgeselin bir bölümünde ayak bileği ameliyatını erteleme kararı yüzünden Pippen'i 'bencil' olmakla suçluyordu. 54 yaşındaki Pippen ise, eski takım arkadaşının değerlendirmesinden rahatsız olmadığını söyleyerek, "Neden 30 yıl önce olan bir şeyden hala rahatsız olayım ki?" diye cevap verdi: "Söylediklerine üzülmedim, beni hiç rahatsız etmedi."

Pippen, basketbolseverlerin bu belgesel sayesinde Bulls'un mirası hakkında daha fazla bilgi edinebildiğini, "90'larda basketbol hakkında hiçbir şey görmemiş veya basketbol hakkında hiçbir şey bilmeyen genç neslimiz için bir fırsattı" diyerek anlattı.

"Scott Burrell'e bilerek sert davrandım"

Belgesel yayına girmeden önce, Jordan bazı görüntülerin onu 'korkunç bir adam' gibi gösterebileceğinden endişe ettiğini söylemişti. Belgeselin çıkışından önce yaptığı bir röportajda, "İnsanlar bu görüntüleri gördüğünde neden bu kadar hassas olduğumu, bütün bunları neden yaptığımı, neden öyle davrandığımı ve neden o lafları sarf ettiğimi anlayabilecekleri mi; emin değilim" demişti. Jordan özellikle de takım arkadaşı Scott Burrell'e olan davranışlarının yanlış izlenim verebileceğinden çekiniyordu.

Jordan, "Scott Burrell ile birlikte yer aldığım görüntüleri gördüğünüzde korkunç bir adam olduğumu düşüneceksiniz” demiş, "Ona böyle davrandım çünkü playofflarda sert olması gerekiyordu. Ona güvenebileceğimi bilmem gerekiyordu" diyerek sözlerini açıklamıştı.







