Günümüzde daha çok kıl dönmesi, batık, çatlak, selülit ve cansız derilerin giderilmesinde uygulanan yöntemlerden biridir. Son yılların trendlerinden biri haline gelen Scrub, tüm vücudun yenilenmesini ve temizlenmesini sağlar. Genel olarak banyoda uygulanan bu yöntem sayesinde birçok farklı cilt probleminden kurtulmanız mümkündür. Vücudun farklı yerlerine uygulanabilen bu bakım türü, kendi içinde çeşitlere ayrılır ve önemli püf noktaları vardır.

Scrub, cilde uygulanan bakım şeklidir. Birçok farklı cilt probleminde son derece etkili sonuçları olan ve günümüzün en fazla tercih edilen uygulamaları arasında yer alır. Cildin bebeksi ve pürüzsüz bir kıvama gelmesinde oldukça etkileyici bir bakım rutinidir. Son yıllarda çok sık şekilde bahsi geçen bu uygulama peeling benzeri bir yöntem olarak tanımlanabilir.

Ancak peeling konusunda ciddi bir rekabet ortaya çıkaracak yöntemlerdendir. Vücudun her noktasına uygulanabilen bu yöntem sırasında doğal ürünlerin kullanılması büyük bir önem taşır. Güzel bir cilt için önemli bakım uygulamaları arasında yer alır.

Pürüzsüz bir cilt için scrub nasıl yapılır?

Scrub bakım yöntemini uygulamaya başlamadan önce mutlaka vücudun sıcak su ile gevşetilmesi gerekir. Uygulamayı gerçekleştireceğiniz bölgeye yetecek miktarda scurbı sürmeye başlayın. Masaj yapar gibi uygulama yaptığınız alanı bir süre sonra bol su ile yıkayın. Uygulama esnasında mutlaka tüm parçacıkların erdiğinden emin olmanız gerekiyor.

Scrub bakım rutininde birden fazla uygulama çeşidi vardır. Ayak, yüz ve vücut Scrubu olarak isimlendirilen her bir çeşitte farklı detaylar öne çıkıyor. Bu detaylar şu şekilde açıklanabilir:

Ayak scrubu

Ayaklar gün içerisinde vücudun tüm yükünü taşıdığından birçok rahatsızlık durumu ile karşı karşıya kalabilirler. En çok da uzun süre ayakta kalan kişilerde ortaya çıkan ölü deri, ayak mantarı ve topuk çantalığı gibi sorunlar ciddi anlamda rahatsızlık vericidir. Bu sorunların ortadan kaldırılmasında ayak scrubu oldukça işlevseldir. Bu uygulama sayesinde ayaklarda ki ölü deri tamamen atılır ve taze bir görünüm kazanır. Ayaklar için yapılan uygulama için güzel kokulu doğal ürünler tercih edilir.

Yüz scrubu

Scrub bakım uygulamasında en fazla dikkat gerektiren işlemlerdendir. Yüz gibi hassas bir bölgeye uygulanacak olan scrub işleminde özellikle doğal malzemeler tercih edilmesine özen gösterilmelidir. Bu işlem sayesinde cildinizin hem parlak hem de daha canlı görünmesini sağlamak mümkündür. Sağlıklı bir yüz güzelliği için yüz scrubu tercih etmek aynı zamanda yüzde ki derinin pul pul olmasını da önler. Siyah noktalar, cilt lekeleri ve sivilce izlerine karşı tercih edilebilecek bir uygulamadır.

Vücut scrubu

Diğer scrub türlerine göre vücut scrubu uygulaması daha kalın şekilde uygulanır. Çünkü vücudun ayak ve yüz kısmı dışındaki alanlar daha dayanıklı ve sert yapıya sahiptir. Bu işlemleri selülit, çatlak, kıl batması ya da ayva tüyleri gibi problemlerin giderilmesinde kullanabilirsiniz. Vücudun yenilenmesinde önemli bir destekçidir ve zamanla kaybeden nemin kazanılmasına yardımcı olur.

Scurb uygulamasının püf noktaları

Scrub işleminde en önemli nokta vücudun sıcak su ile önceden yumuşatılmış olması ve uygulanacak miktarın yeterli oranda belirlenmesidir. Eğer yüzünüze bir uygulama gerçekleştirecekseniz fındık büyüklüğünde Scrub yeterli olur. Fakat karın bölgesi ya da bacaklara uygulama yapılacak ise daha fazla miktarda kullanmanız gerekir. Tüm parçacıkların erimesi için dairesel masaj hareketleri yapabilirsiniz. En son olarak yine ılık su ile durulayarak kurulanabilirsiniz.



